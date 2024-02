Vittorio Emanuele Parsi torna in tv dopo il malore: «Servirà del tempo per riprendermi del tutto». Monica Maggioni commossa: che emozione

Il professore Vittorio Emanuele Parsi è tornato in tv dopo il malore che lo ha colpito il 29 dicembre 2023 e ha rischiato la vita. Parsi è stato accolto nello studio di “In Mezz'ora”, dove era solito essere ospite per discutere di tematiche geopolitiche e attualità, essendo lui professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e rinomato esperto di geopolitica. Prima di entrare nel vivo della discussione sul secondo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, la conduttrice e giornalista Monica Maggioni ha voluto salutare e ringraziare il professore per essere presente e, nel dargli il benvenuto, il pubblico a casa ha sentito il suo leggero tremolio di voce e commozione per il momento toccante.

Oggi alle 14.40 torno a @Inmezzorarai con Monica Maggioni. — Vittorio Emanuele Parsi (@VEParsi1) February 25, 2024

«Benvenuto in studio al professor Vittorio Emanuele Parsi. Come stai?», chiede Monica Maggioni al professore Vittorio Emanuele Parsi, in studio. «Sto bene Monica», risponde lui. La giornalista continua, con la voce che inizia a tremare: «Sono un filo emozionata perché non ci vediamo da qualche settimana perchè nel frattempo, lo posso dire senza entrare nel privato del professore perché lui stesso ne ha parlato, Parsi è stato molto male dal 29 dicembre. È successo qualcosa di gravissimo».

«Mi sembra un evento che ormai ho lasciato alle spalle ma che richiederà un po’ di tempo per riprendermi. Non sono qui per parlare di questo, ma di altre questioni più importanti. Sono emozionato anche io perché è l’inizio di un pezzo di vita nuova», ha risposto molto calmo ed emozionato lui stesso.

La conduttrice Maggioni ha chiuso la parentesi della malattia del professore con: «L’inizio di questo nuovo pezzo di vista dallo studio di In Mezz'ora mi fa veramente piacere e ti utilizziamo da subito per comunicare insieme a capire un po’ meglio che mondo abbiamo di fronte due anni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina», per poi riprendere il normale andamento del programma su Rai 3.

Vittorio Emanuele Parsi ha raccontato durante un'intervista al Corriere della Sera il malore che gli ha fatto quasi perdere la vita. «Ho sentito tre colpi sul diaframma, come fossi in apnea. Da sommozzatore sai che quando li senti devi riemergere, è l’ultimo avvertimento. Ho capito che c’era qualcosa di grave. Finita la conferenza, ho chiesto che si chiamasse un medico», ha detto il professore che inizialmente pensava fosse un principio di infarto, ma la verità era ben più grave.

«La mia - racconta sempre Parsi al Corriere - era una dissezione dell'aorta. Mi hanno portato con l’elicottero a Treviso, dove ho trovato chirurghi di eccellenza, come Francesco Battaglia, Antonio Pantaleo e Giuseppe Minniti». Rimane a rischio vita per giorni: «Ricordo tutto il periodo in coma. Uno Stige, un fiume melmoso, nero, che stava sotto i miei piedi, come Ulisse e Achille. Ricordo di avere visto le radici degli alberi da sotto, come fossi in un crepaccio. E di tanto in tanto, voci lontane».