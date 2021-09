X Factor, «Una musica senza confini di genere»: le parole dei giudici nella prima puntata

È partito X Factor, con una presentazione che non lascia nulla al caso. Lo avevano già detto dalla famiglia Sky che quest'anno sarebbe stata un'annata senza Etichette.

«Ci hanno abituato ad incasellare tutto, lo abbiamo fatto per anni anche noi» parte così il lancio del programma. «Ma siamo quelliche riescono a suonare con gli amici nelle camerette strette, quelli che non smettono mai di sognare e di voler comunicare al mondo con la musica. Per anni ci hanno diviso in categorie». Finiscono qua le parole di Ludovico Tersigni il nuovo conduttore di questa edizione di X Factor. «Benvenuti». Un discorso a 5 voci fatto da Ludovico e da Emma, Manuelito, Mika e Manuel Agnelli.

Oggi inizia una nuova avventura, per noi la musica non ha confini.

Storie, volti, parole e note si intrecciano per raccontare tante vite.#XF2021 pic.twitter.com/2F83RKSpkS — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 16, 2021

X Factor, la musica non ha confini

«Dobbiamo superare ansie e paure e trovare il coraggio. sarà un'edizione nuova in cui la musica ci farà abbattere le barriere, i confini di genere, sarà premiato il talento senza aggettivi». Ecco casa sarà questo anno X Factor. «Non bisogna alzare muri, non bisogna etichettare la vita». E conclude Emma: «Bisogna pensare che tutti siamo tutto senza confini».