Niente da fare per Nadal. Eliminato a Londra, nonostante n'altra entusiasmante rimonta per festeggiare nel migliore del modi la fine dell'anno sul tetto del mondo (in poco meno di tre ore batte anche Tsitsipas). Il suo successo, però, non serve ad andare avanti nel torneo londinese, perchè in serata Zverev, campione in carica, batte Medvedev 6-4 7-6 e sfrutta il successo diretto sul maiorchino per farlo fuori. Le semifinali sono Tsitsipas-Federer e Thiem-Zverev, con in prospettiva un'affascinante finale tra re Roger e il tedesco. Ultimo aggiornamento: 07:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA