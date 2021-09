Play. Si schiaccia il tasto e parte la stagione del futsal. Start fissato sabato 9 ottobre. E’ tempo di tornare sul parquet e il calendario 2021-2022 svelato nel corso della cerimonia al Salone d’Onore del Coni preannuncia una stagione esaltante. Ben quattro le compagini campane che saranno impegnate a battagliare in serie A: Napoli Futsal, Real San Giuseppe, Feldi Eboli e Sandro Abate.

Si accendono i riflettori su una disciplina in netta crescita e con numeri importanti: 4 milioni e 400 mila praticanti rispetto ai 2 milioni e 400 mila del calcio. «Dobbiamo avere la capacità di farci riconoscere sempre di più», ha affermato convinto Luca Bergamini, presidente della Divisione Calcio a 5. Ambiziosa la proposta lanciata. «Il futsal alle Olimpiadi», una prospettiva a cinque cerchi facilmente percorribile, che certamente sarà avallata con forza da Giovanni Malagò, presidente del Coni e giocatore non da oggi, così come il manager Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo. Ufficializzato l’accordo con Sky, «casa dello sport», che trasmetterà il campionato e promuoverà il calcio a 5. Implementata anche l’offerta di Futsal Tv.

Debutto esterno impegnativo per capitan Fernando Perugino e compagni nella tana dell’Italservice Pesaro. Matricola azzurra subito al cospetto dei campioni d’Italia in carica. In trasferta la Feldi Eboli, chiamata a confrontarsi con la Colmar Polistena. Primo turno tra le mura amiche per Real San Giuseppe e Sandro Abate rispettivamente contro Vitulano Drugstore Manfredonia e Olimpus Roma.

Esordio a Cercola per il Napoli Futsal, premiato per l’impetuosa cavalcata promozione, il 12 ottobre contro Ciampino Aniene Anni Nuovi. A vivacizzare la regular season (che si concluderà il 14 maggio 2022) i tanti derby in Campania. Alla quinta giornata (23 ottobre) gialloblu contro rossoblu al PalaCoscioni, alla sesta (una settimana dopo) le volpi guidate da Serginho, ex ct del Brasile, se la vedranno con i ragazzi di Piero Basile al PalaSele.

La formazione allenata dal napoletano Carmine Tarantino (ex ct della Nazionale under 19) contenderà la posta in palio al roster diretto da Gianfranco Angelini e catalizzerà l’attenzione dei tifosi, pronti a ritornare nei vari palazzetti della Penisola (20 novembre). Al Pala Del Mauro la gara tra Sandro Abate e gli atleti di Piero Basile (27 novembre). Nella penultima di andata (14esima giornata) il match tra Real San Giuseppe e Napoli Futsal (28 dicembre). La Campania del parquet farà certamente la sua parte.