Quelli degli ultimi secondi. Hanno preso gusto a far trattenere il respiro ai tifosi e a risolvere le gare a ridosso della sirena. Con lo stesso medesimo punteggio. Giustiziere del Telimar Palermo il croato Marko Elez a 4 secondi dal termine (12-11). Risolutore della sfida tutta giallorossa, nel turno infrasettimanale, l’attaccante salernitano Gennaro Parrilli a 14” dal gong. Il classe ’93 regala la seconda vittoria interna (la terza stagionale), staccando una diretta avversaria. Portano decisamente bene le magliette indossate da capitan Andrea Scotti Galletta e compagni, per celebrare il centenario di Confindustria Salerno (1919-2019), alla presenza del presidente Andrea Prete.



Alla Simone Vitale successo pesante in chiave salvezza della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che batte la Roma Nuoto 12-11 (parziali di 3-2, 4-3, 3-1, 2-5). Doppiette decisive firmate da Michele Luongo, Mislav Tomasic, Nicola Cuccovillo. Tripletta, invece, griffata da Elez, che pareggia i conti con il napoletano Andrea Tartaro, al servizio dei capitolini e protagonista della compagine allenata da Roberto Gatto.



Accumulano un bel vantaggio i ragazzi di Matteo Citro, portandosi sul 10-5 e doppiando i rivali di turno. Il figlio d’arte ed ex Canottieri Tartaro sale in cattedra e dà avvio alla rimonta, facendo risalire gli ospiti a -1 (4’40’’ sul tabellone) e poi artefice dell’11-11 (a 1’27”). La chiude Parrilli ed esplode nuovamente la Vitale. Sabato 30 novembre alla Nannini penultimo turno del 2019 con la trasferta a Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA