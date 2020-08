Ultimo aggiornamento: 15:57

Sorrisi estivi e saluti definitivi. Bar e ristorante riaperti al Circolo Posillipo, in attesa della piscina. Estate all'insegna dell'amicizia e della convivialità. Nell'angolo di Paradiso napoletano si sono ritrovati, portiere rossoverde per ben 14 anni acquistato dal Recco, con la ragazza Martina Angrisani, il campione del mondo e Collare d'oro, ingaggiato dal Brescia, il capitanoinsieme alla fidanzata Luisa Ieluzzi, prima ballerina del Teatro San Carlo, e, invitati dall'architetto e consocio, in compagnia del nipotino Gabriele. Alla spensierata comitiva si e' aggiunto anche il nazionale greco ed ex posillipino, che ritroverà Renzuto nuovamente compagno di squadra al Brescia.Il vicepresidente sportivoe l'ex consigliere alla pallanuotohanno salutato gli atleti in partenza per i rispettivi ritiri.