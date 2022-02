Spettacolo in pedana. Il Polifunzionale di Soccavo ha aperto i battenti, per ospitare le gare regionali di spada, in vista della Zonale Assoluta. E il Club Scherma San Nicola si è distinto doppiamente. Davide Santoro si è aggiudicato la prova maschile, precedendo Giovanbattista Carignani (Milleculure), Niccolò Intartaglia (Giannone Caserta) e Adriano Parente (Club Schermistico Partenopeo). Martina Esposito ha battuto in finale (15-10) Raffaella Palomba (Circolo Nautico Posillipo). Sul gradino più basso del podio ha chiuso Fiorenza Vitelli (Club Schermistico Partenopeo), in coabitazione con Claudia Ianniciello (Giannone Caserta).

Esprime il suo compiacimento Aldo Cuomo, presidente Federscherma Campania. «Ottima risposta del Polifunzionale di Soccavo, dove abbiamo organizzato le ultime prove regionali assolute di qualificazione di spada. Ancora una volta la nostra macchina organizzativa ha risposto con precisione, riuscendo a superare anche qualche piccola carenza dell’impianto».

Considerata la pandemia tuttora in corso, la manifestazione schermistica ha completato il suo iter. «Ringrazio per la collaborazione il vicepresidente Vincenzo Agata e Diego Occhiuzzi che, se impegnato in Polonia in qualità di maestro di staff, ha fornito un valido supporto organizzativo», prosegue Cuomo. Alle premiazioni è intervenuto anche il salernitano Matteo Autuori, consigliere federale nazionale.

«La gara è andata molto bene dal punto di vista tecnico, con la partecipazione di circa 110 spadisti», osserva il presidente della Fis regionale. «Sono personalmente soddisfatto anche come tecnico del Posillipo per il secondo posto conquistato da Raffaella Palomba e per i 9 atleti rossoverdi (Giulia Rosiello, Raffaella Palomba, Gaia Leonelli, Giovannella Somma, Christian Heim, Simone Gambardella, Simone Rosiello, Andreas Heim, Ettore Saetta), seguiti da Francesca Cuomo e Lorenzo Buonfiglio, che si sono qualificati alla prossima prova zonale di fine marzo, che ci auguriamo possa svolgersi ancora a Napoli», ha così concluso fiducioso Cuomo.