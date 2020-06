3 luglio 2019 – 3 luglio 2020. «Emozionarsi ancora». Non si esaurisce la carica emotiva e propulsiva delle Universiadi. A distanza di un anno esatto dalla cerimonia di apertura, avvenuta nel riqualificato e colorato stadio San Paolo (costo dell’operazione 24 milioni di euro), si festeggerà l’anniversario dei Giochi universitari, celebrati nello scorso luglio. Dove tutto ha avuto inizio, ovvero alla Stazione Marittima, -qui giunse la fiaccola con la staffetta da Taipei, per dare inizio alla 30esima edizione estiva all’ombra del Vesuvio, interverranno Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania, e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Nella Sala Galatea (ore 17) un salto nel recente passato e l’occasione per presentare il report delle Universiadi 2019.



Saranno premiati i vertici dell’Agenzia regionale per le Universiadi (Aru), Fulvio Bonavitacola (vicepresidente Regione Campania), l’ex commissario straordinario Gianluca Basile, Annapaola Voto (direttore area istituzionale), Flavio De Martino (direttore venues e area infrastrutturale), Giacomo Candeloro (direttore marketing), così come i presidenti delle Federazioni sportive, coinvolte nell’organizzazione della kermesse universitaria.



Lungo l’elenc dei premiati, trattandosi di una manifestazione per numeri e interesse seconda soltanto alle Olimpiadi: Sandro Del Naia (Fidal), Manfredo Fucile (Fip), Matteo Autuori (Fis), Carmine Zigarelli (Figc), Aldo Castaldo (Fgi), Aldo Nasti (Fijlkam), Paolo Trapanese (Fin), Sergio Roncelli (Fitet), Domenico Laezza (Fita), Virginia Di Caterino (Fit), il commissario straordinario Guido Pasciari (Fipav), Fabrizio Senatore (Fir), Francesco Lo Schiavo (Fiv), Vespasiano Costantino (Uits), Francesco Cembalo (Fitav), Domenico Del Piano (Fitarco).



L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.campania.coni.it e sul canale YouTube dell'Agenzia Videoinformazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA