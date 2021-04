Yole Minopoli a 13 anni nuovo talento della Campania

Dopo la recente affermazione del ventottenne campano Pasquale Datena (di origine lucana) che nel Gran Premio di Cervia ha vinto la gara alta 145 e ha infilato altre due vittorie nella 140 e 135 confermando la splendida forma e la costanza dei risultati che lo portano a risalire la computer list dei migliori cavalieri Italiani seniores di secondo grado, la Campania può vantare un altro successo con la children Yole Minopoli, amazzone tredicenne che monta Enzo, un baio scuro di 12 anni ed è allenata da Mattia Turturiello (Asd Tifatini). La giovane atleta che si era messa in luce con il secondo posto agli assoluti children in occasione dei campionati centro-meridionali e con il terzo posto in Coppa delle nazioni in Austria, è stata convocata per la seconda volta a rappresentare i colori Italiani nello Csio di Samorin (Slovcacchia) che si svolgerà dal 12 al 16 maggio. Soddisfatto il presidente della Fise Campania per la crescita del movimento sportivo della Regione.