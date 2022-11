Equitazione per tutti: premiato dalla Fise il centenario Lambert

Si è concluso il ciclo di lezioni gratuite che il comitato campano della Fise (Federazione Sport Equestr) ha offerto a tutti coloro che hanno aderito al progetto nella fascia di età 40 anni fino agli over 80. Il progetto ha riscosso grande successo e ha visto la partecipazione di oltre 40 “diversamente giovani” atleti. A conclusione della manifestazione molti i partecipanti che si sono riuniti per la premiazione presso la accogliente club house del circolo “Il Cavaliere country club”.

Accolti dal presidente Vincenzo Montrone e dal padrone di casa Maurizio Talarico, i cavalieri hanno ascoltato il benvenuto del presidente che ha rimarcato il ruolo dello sport come pilastro pedagogico nella formazione di un giovane facendo osservare come lo sviluppo dell’adolescente si fonda prevalentemente su famiglia, scuola e sport. Dopo la premiazione (una coccarda a tutti i partecipanti) sono stati indicati coloro che hanno vinto il premio di 8 lezioni gratuite per un loro figlio o nipote. Montrone ha poi chiamato al tavolo della premiazione Peter Lambert che il giorno 5 novembre ha compiuto 100 anni e che continua a montare a cavallo guidato dal suo istruttore Fabrizio Spanò, consegnando una targa. La serata si concludeva con i complimenti da parte del presidenteagli istruttori dei circoli che hanno partecipato, in particolare all’istruttore Luca Manzo che, visto il successo dell’iniziativa, ha annunciato che per favorire gli atleti over il centro del Madì ha istituito un corso dedicato la domenica solo per loro.

Lanciato un nuovo progetto per il 2023 “Trekking vintage”.