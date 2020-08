Ginevra Caracciolo sugli scudi nelle regate di Arco e Malcesine riservate agli Optimist. La portacolori della sezione napoletana della Lega Navale ha vinto entrambi le regate nelle classifiche femminili piazzandosi rispettivamente 4° generale all’Ora CUP e 2° generale al Trofeo Lombardi. Due eventi che hanno visto la partecipazione complessiva di circa 600 timonieri tra juniores e cadetti, rappresentando veri e propri test event di livello europeo. Trasferte impegnative, organizzate in sinergia tra le varie squadre campane che hanno visto la partecipazione del Circolo del Remo e della Vela Italia, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, della Lega Navale di Napoli , del Circolo Canottieri Irno, della Lega Navale di Salerno, del Circolo Nautico Posillipo, del Circolo Nautico Torre del Greco e di Mascalzone Latino. Bene Cristian Esposito di Mascalzone Latino che nell’ultima giornata del Trofeo Lombardi ha messo a segno due ottimi piazzamenti con un 4° ed un 1° nella propria batteria , facendo ben sperare per il prossimo appuntamento di fine agosto. Ora, per i giovani timonieri della classe Optimist giusto il tempo di trascorrere qualche giorno di vacanza prima di ripartire, già il prossimo 24 agosto, per Malcesine, dove è programmato dal 27 al 30 agosto il Campionato Italiano Optimist e, successivamente dall’1 al 3 settembre le Coppe del Presidente, Cadetti e Primavela tra Arco, Riva e Torbole.





Questa la squadra degli atleti della quinta zona selezionati agli eventi giovanili: Campionato Nazionale Giovanile (Malcesine dal 27 al 30 Agosto 2020): Ginevra Caracciolo (Lni Na), Luca Bisogni (Lni Na), Christian Esposito (Mlst), Andrea Vitolo (Cci), Alessandro Di Maggio (Cntg), Giuseppe Citaredo (Crvi) Lorenza De Sanctis (Crvi), Maria Silvestri (Ryccs), Matteo Maione (Lni Na)

Coppa Del Presidente (Anno di nascita 2009, Riva Del Garda-Arco-Torbole Dall’1 Al 3 Settembre 2020) Salvatore Mancino (Lni Na), Maria Paola Di Martino (Ryccs), Emanuele Napolitano (Cntg), Leonardo Cosentino (Lni Na), Federica Auciello (Cntg), Sara Maione (Lni Na)

Coppa Cadetti (2010, Riva Del Garda-Arco-Torbole Dall’1 Al 3 Settembre 2020) Antonio Pane (Ryccs), Andrea Tramontano (Ryccs) Varriale Allodi (Lni Na) Massimo Odierno, (Lni Na) Giorgio De Franceschi (Lni Na)

Coppa Primavela (2010, Riva Del Garda-Arco-Torbole Dall'1 Al 3 Settembre 2020) Baldo Donnarumma (Lni Sa), Donato Foschini (Cnp), Giovanni Morra, (Cnp), Vianello Ferrari Bravo (Crvi), Andrea Starita (Crvi)