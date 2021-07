Gran Fondo Italia e il torneo dedicato a Mazzitelli nelle acque di Castellabate

Nel segno di Rosario Mazzitelli. Quando ci saranno nuovamente le condizioni, si riprenderà certamente ad organizzare il torneo internazionale di pallanuoto a mare, voluto dal compianto vicepresidente Ussi Campania, nonché responsabile comunicazione del Circolo Canottieri Napoli. Intanto sarà ricordata la figura del giornalista napoletano, scomparso nei mesi scorsi a causa del Covid-19, attraverso la rassegna giovanile (categorie under 10, 12, 14 e 16), che avrà luogo lunedì 19 luglio, a partire dalle ore 10, nelle splendide acque di Castellabate. Pronti ad allacciare le calottine i ragazzi della Pallanuoto Salerno, sostenuti da Tonino Luongo, del Circolo Nautico Salerno e della Rari Nantes Salerno, presieduta da Enrico Gallozzi, nonché vicepresidente Fin Campania. Prevista, inoltre, un’appendice rivolta ai master (over 50).

Non solo waterpolo ma un fine settimana all’insegna del Gran Fondo Italia. Il nuoto in acque libere approda nel Cilento. A sfidarsi lungo un tracciato di 15 km fondisti italiani e stranieri domenica 18 luglio. Al via anche una batteria di atleti argentini. Sale l’attesa per la competizione che attraverserà il Golfo di Castellabate, partendo da Baia Arena, al confine con il comune di Montecorice. I 12 nuotatori attraverseranno Ogliastro Marina, Punta Licosa, San Marco e Santa Maria di Castellabate, per poi giungere al traguardo, posizionato nello specchio d’acqua antistante il lido La Pagliarella, alla frazione Lago.

Oltre alla prova su lunga distanza, l’edizione 2021 sarà preceduta da altre gare: un miglio venerdì 16 luglio (ore 18), 5 km sabato 17 luglio (ore 9), un miglio domenica 18 luglio (ore 10). Manifestazione organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino, in collaborazione con il Circuito Gran Fondo Italia, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS) e Centro Sportivo Italiano (CSI).