Gran Fondo Sorrento, domani il via alle 8.30

Pedalare fianco a fianco con i grandi campioni del ciclismo godendo allo stesso tempo della bellezza delle due costiere. È quanto promette di offrire la Gran Fondo Sorrento, l'evento sportivo che vede tra i principali promotori l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Coppola, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, e la Fondazione Sorrento, con l'amministrtore delegato Alfonso Iaccarino.

La prima edizione, si terrà domani dopo la prova generale del marzo dello scorso anno, con l’iniziativa “Sorrento con i Campioni”.

In quella occasione circa 100 cicloamatori hanno avuto modo di partecipare ad una passeggiata cicloturistica per scoprire in anteprima il tracciato insieme ai grandi del ciclismo del passato. La prima edizione della Gran Fondo si annuncia con 300 iscritti, tre volte tanti rispetto all’anno scorso, le iscrizioni saranno riaperte per i ritardatari nella sola giornata di sabato pomeriggio (dalle 14 alle 19) direttamente in Villa Fiorentino, la dimora del corso Italia sede della Fondazione Sorrento, che diventerà il quartier generale dell’evento.

Campioni che saranno al via anche domenica prossima. Accanto agli amatori pedaleranno il vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli, cui è intitolata la manifestazione, due campioni del mondo come Gianni Bugno e Igor Astarloa, il commissario tecnico della nazionale italiana Daniele Bennati, il regolatore del Giro d’Italia Marco Velo e l’ex professionista Enrico Zaina (vincitore di tre tappe della Corsa Rosa).

La kermesse per gli amanti delle due ruote è in programma, dunque, per domenica 25 febbraio. Partenza e arrivo saranno a Sorrento. Pronti via e si procede verso la parte nord della penisola sorrentina fino a Castellammare di Stabia, passando per Vico Equense. Si prosegue per Gragnano e si attraversa il traforo di Agerola. Si arriva quindi a Furore per entrare in Costiera Amalfitana.

A questo punto, una volta giunti di nuovo sul mare, grande spettacolo per gli occhi pedalando ancora sulla Costiera Amalfitana, questa volta dal suo versante sud. Si passa per Praiano e quindi per Positano. Ancora una salita, quella che conduce al Picco Sant’Angelo. Discesa verso Sant’Agata sui due Golfi per poi puntare verso Sorrento con deviazione dei percorsi.

Quello breve prosegue dritto e in poche centinaia di metri arriva al traguardo, per un totale di 87,7 chilometri. Il tracciato lungo gira a sinistra verso Massa Lubrense e compie tutto il periplo della punta della penisola, ammirando da vicino la sagoma di Capri. A Marciano si ricomincerà a salire per l’ultimo tratto a crono, che porterà ancora a Sant’Agata sui due Golfi per bissare la discesa conclusiva. I chilometri totali da percorrere sono in questo caso 110,9.

Un percorso variegato, insomma, contraddistinto da tantissimi saliscendi. La classifica sarà stilata tenendo conto soltanto della somma dei tempi fatti segnare sulle salite cronometrate, quindi ci sarà la possibilità di godere del panorama e poi dare tutto nei tratti che puntano verso l’alto.

Il cronometro scatterà in quattro punti del percorso: la salita Agerola da Gragnano ad Agerola (rotonda Gragnano - inizio Galleria), quindi dal km 20 al km 34 circa; la salita della Costiera da Positano (località Tordigliano) al colle di San Pietro, quindi dal km 70 al km 73 circa; la salita Picco Sant’Angelo da Colli di San Pietro (casina Anas) a Picco Sant’Angelo, quindi dal km 73.6 al km 77.2; la salita Nastro d'Oro (solo percorso lungo), quindi dal Nastro d’Oro al km 92 fino al km 96 circa.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 7.30 di domani sul corso Italia di Sorrento. Lo start è in programma alle 8.30 mentre l’arrivo, sempre a Sorrento, è previsto per le 12.

A fine evento, ma anche durante i ristori, si potranno gustare le prelibatezze offerte dalla rinomata gastronomia della penisola sorrentina.

In occasione dell'appuntamento di domani grazie alla collaborazione con Federalberghi l’organizzazione ha predisposto anche appositi pacchetti hotel per permettere a ciclisti e famiglie di soggiornare a prezzo convenzionato. Organizza la Asd Brixia Team presieduta dall’ex professionista Stefano Guerrini. Il ritiro pacchi gara sarà a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, ente che organizza mostre, eventi ed iniziative culturali promuovendo l’immagine di Sorrento e della sua costiera in Italia e nel mondo.