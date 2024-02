Monterusciello, la carica degli 800 per il Trofeo città di Pozzuoli

Ottocento nuotatori in rappresentanza di 48 società di diverse regioni d'Italia, sono stati i protagonisti per due giorni nella piscina del Palatrincone di Monterusciello in occasione del 2° Trofeo Città di Pozzuoli, organizzato dalla Napoli Nuoto, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e della Federazione Italiana Nuoto. Nella manifestazione, riservata alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores, ogni atleta ha potuto partecipare a un massimo di 4 gare tra quelle in programma, oltre le staffette composte da due atleti maschi e due atlete femmine.

Le gare dei 100 metri di tutte le specialità si sono svolte a eliminatoria e le finali si sono tenute in base alla suddivisione nei gruppi di Ragazzi Femmine, Ragazzi 2010, Juniores Femmine, Ragazzi Maschi 2008-2009, Assoluti Femmine, Juniores Maschi e Assoluti Maschi.

Il meeting ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, provenienti da diverse regioni, che si sono sfidati nelle diverse specialità. Da evidenziare, tra le altre, le prestazioni di Viola Scotto di Carlo (Napoli Nuoto) e Cristian Polimeno (Nuotatori del Golfo), autori della migliore somma punteggi FINA nello sprint puro, e vincitori del premio per la combinata dei 50 metri. Il presidente del Comitato Regionale Campano della Fin, Paolo Trapanese che ha assistito alle gare, dopo aver sottolineato il valore educativo dello sport per i giovani e l'importanza anche sul piano sociale della manifestazione che ha coinvolto un gran numero di ragazzi, ha osservato che «gli atleti hanno dimostrato un impegno eccezionale e un'encomiabile abilità, regalando agli spettatori momenti emozionanti e indimenticabili». Il Comune di Pozzuoli era rappresentato nell'impianto di Monterusciello dal vice-sindaco, Filippo Monaco.

Il presidente Trapanese ha ringraziato per l'impegno profuso e per la perfetta organizzazione dell'evento la società Napoli Nuoto, rappresentata dal direttore tecnico dell'area nuoto, Ottorino Altieri e dai dirigenti Marco Ricchi e Fabrizio Buonocore.



«Il bilancio di questa seconda edizione del trofeo città di Pozzuoli - ha osservato Buonocore - è sicuramente positivo.

Dopo la chiusura di sei mesi a causa dei lavori, comunali e nostri, sull’impianto non potevamo inaugurare la piscina in modo migliore. Tanti atleti, non solo della Campania, si sono sfidati nelle nostre acque e in tanti hanno avuto ottimi risultati». «Un ringraziamento particolare - ha aggiunto - va alla Fin Campania per l’appoggio organizzativo che da sempre ci dà e al Comune di Pozzuoli che ci ha affidato un impianto che è il cuore pulsante di un vasto territorio quale quello flegreo».

«Siamo pronti - ha concluso Buonocore - a fare la nostra parte per far sì che i giovani di Pozzuoli, della Città Metropolitana di Napoli ma in generale della Campania possano fruire del Palatrincone per fare sport e inseguire i propri sogni. La nostra passione è al servizio dei giovani».