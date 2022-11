«Un bel riscatto». Sorridono e si compattano, esultano e si godono coppa e medaglia. Il quattro senza junior del Reale Yacht Club Canottieri Savoia si è laureato Campione d'Italia di Gran Fondo. Taglia per prima la linea del traguardo l’imbarcazione biancoblu (21’05”88), mettendosi alle spalle Pontedera (21’14”07) e Firenze (21’37”49), accumulando un vantaggio di +8”19 sulla diretta inseguitrice e un +31”61 sulla terza. A Pisa alzano meritatamente il trofeo Renato Capezza, Giorgio Maddaloni, Vincenzo Savarese e Santo Zaffiro, allenati da Mariano Esposito. Dominio netto sin dalle prime battute e vittoria in scioltezza in uno degli ultimi appuntamenti di questa lunga stagione.

«La regata sul Fiume Navicelli è iniziata con 40 minuti di ritardo per motivi tecnico/organizzativi, disidratandoci e vanificando il riscaldamento effettuato prima. Malgrado questo imprevisto, sono felice di aver vinto assieme ai miei compagni sulla distanza di 6 mila metri», racconta entusiasta Capezza. «Abbiamo battuto avversari di spessore», osserva il classe 2005.

«Ci tengo a ringraziare il nostro allenatore Mariano Esposito, già blasonato in campo nazionale ed internazionale, che ogni giorno ci segue con passione e dedizione, facendoci crescere come uomini ed atleti», argomenta lo studente al quarto anno del liceo scientifico Bernini De Sanctis. «Ringrazio i miei genitori, ed in particolar modo mio padre Marco, che con grande sacrificio mi supporta continuamente nelle mie passioni».

Bersagliera. «Si chiama così l’imbarcazione con cui abbiamo gareggiato e insieme a Zaffiro e Maddaloni abbiamo conseguito i seguenti risultati: nel 2020 ci siamo laureati Campioni d’Italia nel quattro senza categoria Ragazzi a Varese; medaglia di bronzo nella stessa specialità in Lombardia; vicecampioni d’Italia di Gran Fondo nel quattro senza categoria Ragazzi a Pisa». E non solo. «Nel 2021 insieme ad Alessandro Savarese il trionfo a Gavirate, e per la prima volta in 130 anni di storia del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, siamo diventati Campioni d’Italia nell’otto».

Primati. Lista lunga di successi. «Inoltre tra il 2021 ed il 2022 ho effettuato tre record italiani sul Remoergometro Concept 2 sulla di stanza di 6 mila metri: il 27 novembre con il tempo di 21 minuti e 10.9 secondi; l’11 gennaio con il tempo di 21 minuti e 8.3 secondi; infine il 1 febbraio con il crono di 20 minuti e 51 secondi», riferisce orgoglioso Capezza. «La mia prima importante vittoria risale al 2020, quando ho vinto il 4 senza ai campionati italiani categoria ragazzi, ed il giorno dopo, sempre nel 4 senza, abbiamo concluso al terzo posto nella categoria juniores».

In Toscana una vera rivincita. «Sono sempre stato amante del mare e dell’acqua fin da piccolo. Ho la fortuna di poter coltivare la mia passione: il canottaggio», ribadisce Renato, numero 3 della plurititolata imbarcazione napoletana.

Radici. «Il quattro senza è affare di famiglia. Papà Marco è stato campione d’Italia universitario nel 1994 e mi ha trasmesso la passione per il canottaggio», conclude fiero Renato Capezza (nelle foto di Nicola De Neri).