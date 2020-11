Rosario Africano, 54 anni, di Pompei, è il nuovo presidente della federpugilato campana. Una elezione a larghissima maggioranza la sua. Su 65 società votanti, 49 voti per Africano, 10 per Angelo Musone, altro candidato alla presidenza. Eletti in consiglio Remo Dacierno, Gennaro Moffa, Raffaele La Femina, Alessio Garofalo, in quota atleti Valerio Esposito all'unanimità, in quota tecnici Enzo Brillantino. L'assemblea, celebratasi al Palazzurro di Pagani, ha visto una larga partecipazione di associazioni sulla settantina che sono presenti sul territorio regionale. «Voglio ringraziare il popolo regionale del pugilato - le prime parole di Africano - da questo momento lavoreremo sia per il rilancio gestionale del comitato che in altri ambiti necessari. Ampia fiducia ai maestri, alle accademie per sostenere il loro processo di preparazione».

