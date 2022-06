«Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese». Con le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella si comprende bene lo spirito che anima la Giornata nazionale dello Sport, che si svolgerà a Napoli domenica 5 giugno in piazza Municipio e contemporaneamente nel resto d’Italia.

Sport fondamentale per la ripartenza all’ombra del Vesuvio e non solo. Si preannuncia una festa colorata, un evento per ribadire ancora una volta la funzione sociale, valoriale, di crescita e di benessere mediante le discipline sportive praticate. E poi il gioco di squadra con enti locali, associazioni e Federazioni, coordinate dal Coni regionale. Numerose le attività dimostrative dalla scherma al canottaggio, dal rugby alle arti marziali e così via a partire dalle ore 9 fino alle 13.

Villaggio dello Sport. E’ la prima iniziativa a seguito del protocollo firmato nell’Antisala dei Baroni dal sindaco Gaetano Manfredi con Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Interverranno Claudia Giordani, vice presidente Coni nazionale e medaglia d’argento alle Olimpiadi invernali di Innsbruck 1976, l’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante, Giuseppe Pugliese, primo cittadino di Monte di Procida (Comune europeo dello Sport 2023), Gennaro Esposito, presidente della commissione sport di Palazzo San Giacomo, Aniello Iacomino, assessore allo sport del Comune di Ercolano, monsignore Michele Autuoro, vescovo ausiliario dell’Arcidiocesi di Napoli e rettore del seminario Ascalesi, il generale Roberto Angius, vice comandante Forze Operative Sud Esercito italiano, i rappresentanti del consolato ucraino a Napoli, i campioni olimpici e mondiali Pino Porzio, Patrizio Oliva, Sante Marsili, Pino Maddaloni, l’ispettore Luca Piscopo, coordinatore nazionale delle Fiamme Oro.

Presenzierà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che lo scorso 23 aprile aveva fatto visita alla Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, la palestra della boxeur Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e di recente argento mondiale a Istanbul, e del pugile Michele Baldassi, campione d'Europa, allenati entrambi dal maestro Lucio Zurlo con il figlio Biagio. In quella circostanza il titolare della Farnesina incontrò anche la canoista ucraina Tetyana Yedknak, tesserata per il Circolo Nautico Posillipo, accompagnata dal direttore tecnico della sezione rossoverde Giuseppe Buonfiglio.

La Giornata nazionale dello Sport è stata istituita nel 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.