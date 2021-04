Super Lorenzo Musetti a Cagliari: battuto il rivale Daniel Evans. Continua quindi il torneo Atp Sardegna Open per lui. Infatti, il 19enne tennista azzurro ha vinto agli ottavi contro l'inglese, n° 32 al mondo, nel giro di tre set (1-6, 6-1, 7-6), e dopo aver annullato quattro match point (di cui tre consecutivi). La partita è stata nel complesso equilibrata fino al secondo set, dove i due si sono scambiati la leadership in modo simmetrico.

Sardegna Open, Marco Cecchinato eliminato da Hanfmann per 7-5, 6-1

La partita è stata decisa al tie break del terzo set: Musetti si è trovato sotto per 4 a 0 e poi 6 a 3. Ma è riuscito prima a raggiungere l'avversario e poi a piazzare il colpo decisivo del 10 a 8, con una smorzata. Sul terzo set Musetti aveva avuto lui il match point, annullato però dall'avversario. «Sono entrato sul tie break male - ha detto a fine gara il tennista di Carrara, classe 2002 - perché avevo ancora in testa il match point fallito. Poi mi sono ripreso: il tie break è una lotteria. Evidentemente è destino che debba lottare così. Oggi bene col servizio e le smorzate».

Sardegna Open, oggi in campo Musetti, Cecchinato, Fabbiano e Travaglia: i match

Musetti MIRACLES! 😲

Lorenzo Musetti saves FOUR match points to defeat Evans 6-1 1-6 7-6(8) and reach the #SardegnaOpen QFs! pic.twitter.com/S1l61qTNyY

— Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2021