Due tesserati del Reale Yacht Club Canottieri Savoia ad Auckland, sede della prossima America’s Cup di vela: sono Pierluigi De Felice ed Emanuele Liuzzi, che andranno all’assalto della prestigiosa coppa a bordo di Luna Rossa Prada Pirelli Team. L’imbarcazione italiana è stata varata martedì scorso, 20 ottobre, alla presenza delle famiglie del team e di un ristretto gruppo di persone che stanno affiancando il team nella trasferta neozelandese.

«Forza Luna Rossa, auguri al presidente Patrizio Bertelli e a tutto il Team Prada Pirelli. Facciamo anche il tifo per Pigi ed Emanuele, che hanno portato in Nuova Zelanda un pezzo di Napoli e del nostro sodalizio - afferma il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - Se De Felice è da tempo una certezza per la vela napoletana e internazionale, Liuzzi sarà - ne sono certo - una bella scoperta: d’altronde si appresta a seguire le orme di un illustre consocio, Davide Tizzano, che nella sua carriera di sportivo ha vinto sia le Olimpiadi di canottaggio che la Louis Vuitton Cup di vela con il Moro di Venezia. Ai nostri due tesserati auguriamo di portare la Coppa America in Italia: sarebbe per tutti il coronamento di un sogno».

Per il presidente della V Zona Federvela, Francesco Lo Schiavo, «con l’avvicinarsi delle regate di Coppa America e con il ritorno di Luna Rossa, come unica sfida italiana, poter fare il tifo anche per atleti napoletani è una bella soddisfazione per la V Zona e per i suoi circoli: grazie a Pierluigi ed Emanuele si da continuità alla grande tradizione velica campana che in Coppa America ha avuto sempre autorevoli presenze».

Pierluigi (Pigi) De Felice ha iniziato la sua carriera velica a 7 anni navigando con l’Optimist nel porticciolo di Santa Lucia per i colori bianco blu e proseguendo con il 420 e il 470, per poi entrare nel team di Mascalzone Latino con il quale ha partecipato a due edizioni dell’America’s Cup. Nel 2012 è entrato a far parte di Luna Rossa: oggi ricopre il ruolo di Sail trimmer. Nella sua carriera ha vinto i maggiori circuiti internazionali, è stato primo nella Isaf World Match Racing ranking e conquistato 2 ori, 4 argenti e 4 bronzi in campionati del mondo di diverse classi. Classe 981, ha due figlie.

Emanuele Liuzzi è nato a Napoli il 22 dicembre 1990. Ha un figlio. A 15 anni ha scoperto il mondo del canottaggio, iniziando a praticare questo sport al Circolo Savoia. Nel 2010 è stato campione del mondo nella categoria under 23 e bronzo nel 2017 ai mondiali assoluti di Sarasota nell’otto. Ha disputato 11 mondiali e l’Olimpiade di Rio 2016. Nell’ultimo periodo si è avvicinato alla sua passione, il mondo della vela, e darà il suo contributo nel team come grinder di Luna Rossa. I suoi hobby sono la pesca in apnea e il disegno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA