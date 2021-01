Domenica festeggia il compleanno. Per i suoi 25 anni capitan Biagio Borrelli intende regalarsi una vittoria. Muri Antichi-Canottieri Napoli (ore 15) è la sfida della seconda giornata del girone Sud. «Sarà importante partire forte. Conta essere determinati già nei primi minuti. Nelle gare esterne risulta più difficile ribaltare l’esito. Siamo un gruppo nuovo alla ricerca dell’amalgama per capovolgere le situazioni».

Viaggio in nave all’andata per i ragazzi di Enzo Massa, comodo volo al ritorno. «Prima trasferta stagionale. Ostico il campo di Catania. Muri Antichi ha condotto una buona campagna acquisti e dispone di ottime individualità. Ci siamo preparati bene all’incontro e siamo pronti ad affrontare i siciliani». Isolani battuti 15-11 all’esordio, successo giallorosso nel derby contro l’Acquachiara 10-6 due settimane fa. Battesimo di fuoco per lo slovacco Marek Tkac, match winner con ben 7 realizzazioni, presentandosi nel migliore dei modi alla piscina Scandone.

«Stracittadina vinta e primo passo positivo», ammette il pallanuotista di Ponticelli, autore di un gol ai danni dei cugini biancazzurri. «Abbiamo voglia di dare continuità al nostro percorso», conclude fiducioso il centroboa napoletano, che incita i suoi compagni a dare il massimo. «Forza Canottieri», suona la carica alla vigilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA