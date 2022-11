Napoli femminile-Brescia, operazione riscatto a Cercola

«Sono sicura che faremo del nostro meglio e porteremo il Napoli in alto». Alla vigilia della gara con il Brescia, Aurora De Sanctis presenta l’ottava giornata di campionato ed esterna il suo pensiero. «Abbiamo lavorato molto in queste due settimane», tiene a precisare il terzino sinistro, che lancia l’appello ai tifosi per sostenere le azzurre contro le lombarde a Cercola (ore 14.30)

«Vogliamo riscattare la sconfitta patita in Romagna e dimostrare che si è trattato solo di un incidente di percorso», annuncia la giocatrice classe 2000. «Siamo consapevoli della forza di questo gruppo ma anche del fatto che il campionato è difficile e che lo sarà pure la gara con il Brescia, formazione partita con l’obiettivo di competere fino in fondo per la promozione in A».

Mancheranno la croata Antonia Dulcic e Melissa Toomey, in gruppo la giovane Carminia Botta, prodotto del vivaio azzurro, che ha esordito in cadetteria contro il Cesena. Venti le calciatrici convocate dal tecnico francese Dimitri Lipoff.

«Ci siamo allenate bene e mentalmente la squadra vuole reagire al primo ko stagionale con una prestazione di livello», conclude convinta De Sanctis. La vetta dista solo tre lunghezze, con la Lazio nel mirino di capitan Paola Di Marino e compagne.

Assisteranno al match domenicale anche gli studenti delle scuole di San Giorgio a Cremano, che hanno aderito al progetto #gestidiclasse contro la violenza sulle donne. Inoltre le studentesse degli istituti che hanno preso parte all’iniziativa disputeranno una partita dimostrativa con l’under 12 del Napoli femminile nel pomeriggio di lunedì 21 novembre allo stadio Raffaele Paudice.