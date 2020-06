Sono scienziate, economiste, manager, sportive, imprenditrici, giornaliste, attrici. Sono alla guida di multinazionali milionarie, fondatrici di aziende innovative, conduttrici di programmi televisivi di punta. Sono le donne italiane selezionate da Forbes Italia che anche quest’anno, rinnova l’appuntamento con il volto femminile del successo proponendo una lista in ordine alfabetico di 100 nomi. Le loro storie raccontano tanti modi diversi di raggiungere l’obiettivo con tenacia, professionalità, intelligenza. Tra di loro anche l'azzurra Irma Testa, prima pugile italiana a qualificarsi (nel 2016) per un Agone Olimpico. Boxer Campana, plurimedagliata a livello italiano e internazionale, che è ora in cerca del pass per Tokyo 2020.



Un riconoscimento al talento di un’atleta che a soli 22 anni ha già scalato le vette internazionali, conquistando nell’agosto 2019 il titolo europeo nella categoria 57 kg di pugilato ad Alcobendas, in Spagna, battendo in finale la temibile inglese Karriss Artingstall con verdetto unanime. Quel trionfo ha proiettato Irma Testa, originaria di Torre Annunziata, verso una nuova dimensione, con la prospettiva di ritagliarsi uno spazio importante anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021 a causa dell’emergenza Covid.



“Sta succedendo qualcosa di bello” ha commentato Irma sui social network, dopo essersi aggiudicata una postazione d’onore tra attrici, imprenditrici, scienziate, economiste, sportive e manager italiane.





