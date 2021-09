Secondo rinforzo per il Posillipo. E' sbarcato a Napoli il 24enne serbo Nikola Radonjic proprio mentre il suo nuovo coach Brancaccio e i suoi nuovi compagni erano impegnati ad Anzio nel turno di Coppa Italia (sconfitta per 12-5 contro la Pro Recco). Di ruolo difensore, è cresciuto nel Partizan e nella scorsa stagione ha giocato in Grecia.