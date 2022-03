Casagiove preludio di Ponticelli. Il successo dei campionati regionali under 14 prepara il «terreno» al Trofeo Bluduemila. La scherma si riconferma disciplina regina in Campania. Grandi numeri che lasciano presagire un futuro roseo in pedana. «Ancora una volta registro l'ottima riuscita della gara dei giovanissimi e segnalo gli eccellenti risultati ottenuti dai ragazzi del Circolo Nautico Posillipo, che hanno conquistato tre medaglie d'oro, tre d'argento e ben sette di bronzo», spiega soddisfatto Aldo Cuomo, presidente Fis Campania.

«Il necessario sopralluogo al PalaVesuvio un momento di ricognizione in vista della gara di qualificazione assoluta di spada per la zona Centro-Sud, prevista questo fine settimana». L’urbe di Partenope sempre al centro del palcoscenico nazionale. «Sono felice di essere riuscito a portare a Napoli un evento di tale importanza, grazie soprattutto alla tenacia del consigliere federale Matteo Autuori e alla collaborazione organizzativa di mio fratello e Hall of Fame Sandro, in sinergia con il Club Schermistico Partenopeo», sottolinea Cuomo.

Lungo l’elenco dei vincitori. Sugli scudi il sodalizio rossoverde, il Club Scherma Salerno, l’Accademia Olimpica Beneventana «Maestro Antonio Furno» e non solo.

Posillipo. Angelo Errichiello conferma la sua superiorità, vincendo la gara di spada e battendo il compagno di sala Francesco Perone, che si accontenta della seconda piazza. Successo anche nella gara allieve di sciabola con Lorenza del Giudice, che dopo aver eliminato la compagna di sala Carlotta Parisi (si dovrà accontentare della terza posizione), sale sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi la finale contro Ilaria Calviati (Scherma Chiaia). Ancora una vittoria nella categoria Maschietti di spada con il mancino Zeno Smith, che porta a casa il titolo con una gara pressoché perfetta, collezionando tutte vittorie dai gironi di qualificazione fino all’ultimo match con Francesco Graziano (Club Scherma San Nicola), battuto al termine del minuto supplementare.

E ancora: medaglia d’argento per Edoardo Mastellone tra gli allievi di sciabola. Stesso metallo nella spada femminile allieve per Laura Chiacchio, mentre Flavia Cicoria conquista la medaglia di bronzo. Chiudono terze Federica Vecci ed Eleonora Silvestri tra le Giovanissime di sciabola, Liliana Sellitti tra le ragazze di spada, Matilde Lanzotti nella categoria ragazze di sciabola. Sul gradino più basso del podio Alessandro Ormanni tra i giovanissimi di spada. Tanti i piazzamenti a certificare la crescita tecnica e numerica del vivaio rossoverde. Il Circolo Nautico Posillipo è stato ancora una volta il club con il maggior numero di atleti presenti (38). Soddisfazione enorme dei tecnici Irene Di Transo, Francesca Cuomo, Raffaello Caserta, Lorenzo Agrelli, Lorenzo Buonfiglio, Cristiano Monge e Maria Fontanella.

Salerno. Sono otto i titoli regionali nel fioretto under 14 per il club di via Andrea Laurogrotto. Un dominio incontrastato nella specialità del fioretto e un bottino pesante che premia il lavoro dello staff tecnico, coordinato dal maestro Marco Autuori insieme a Stefano Apolito, Francesco Izzo, Luca Bottiglieri e Valentina Iemma. Nella categoria Bambine il successo Sirya Lambiase, che ha preceduto le compagne di società Karol Rispoli e Paola Pinto. Tra i Maschietti si impone Andrea Pianese, mentre nella gara delle giovanissime doppietta firmata da Giulia Messano e Anna Marie Maisto. Tutto griffato Club Scherma Salerno il podio della categoria Giovanissimi: Luca Giordano, Edoardo Di Giacomo, terza piazza a pari merito per Maurizio Silvestri e Lorenzo Tina. E lo stesso è accaduto nella categoria Ragazzi: sul gradino più alto del podio è salito Giuseppe Di Martino, superando in finale Andrea Raffaele Cammarota, mentre si sono classificati terzi Mattia Tedesco e Mario Malangone. Tra le Ragazze affermazione di Martina Funari, davanti alla compagna di sala Sara Ingenito. Altro tris tra gli Allievi: vittoria di Alessandro Bonavita, secondo Federico Paolo Cupo e terzo David Terlizzi. Infine il successo di Alessia Cuomo tra le Allieve.

La gara di sciabola maschile dei Maschietti vede imporsi Andreas Verde (Champ Napoli), che in finale supera il compagno Antonio Langella. Tra le Bambine vince Alessandra Fusco (Club Scherma Napoli) davanti a Sabrina Cozzolino e Greta Madonna (Champ Napoli) ed Eleonora De Angelis (Milleculure). Tra gli sciabolatori Giovanissimi vince Elio Fusco (Club Scherma Napoli) davanti a Vincenzo Benvenuto (Champ). Sono di bronzo Alfonso Merito (Scherma Chiaia) e Sergio Ammendola (Champ Napoli). Anna Sepe (Champ) primeggia tra le Giovanissime, battendo in finale Angela Carolina Fusco (Club Scherma Napoli); terze Eleonora Silvestri e Federica Vecci, entrambe tesserate per il Circolo Nautico Posillipo.



Emanuel Manzo (Champ) vince tra gli sciabolatori Ragazzi. Seguono Domenico Fragomeni (Scherma Chiaia), Mattia Cusimano (Milleculure) e Alessandro Capitanio (Scherma Chiaia). Tra le Ragazze di sciabola prima Camilla Fimiani (Ager Nucerinus), poi Giorgia Pecorella e Francesca Petruzziello (Champ) e Matilde Lanzotti (Posillipo). Tra gli Allievi trionfa Vincenzo Di Dato (Ager Nucerinus), seguito da Edoardo Mastellone (Posillipo), Leandro Arpaia (Scherma Chiaia) e Davide Pecoraro (Ager Nucerinus). Tra le Allieve successo di Lorenza Del Giudice (Posillipo); è d’argento Ilaria Calviati (Champ), terze Carlotta Parisi (Posillipo) e Vittoria Rosciano (Scherma Chiaia).

Spadisti. Conquista il titolo tra le allieve Greta Grisanti (Nedo Nadi), che batte in finale Laura Ghiaccio (Posillipo). Sono di bronzo Flavia Cicoria (Posillipo) e Angelica Cuomo (Maiora Scafati). Marco Fonzino (Giannone Caserta) è il vincitore della categoria Ragazzi. Secondo Matteo Salamiti (Giannone), terzi Alessandro Santangelo (Club Scherma San Nicola) e Alessandro Porpora (Partenope). Tra le Ragazze si impone la campionessa italiana in carica Nina De Curtis (Accademia Olimpica Beneventana) davanti ad Elisabetta Rinaldi (Club Schermistico Partenopeo). Di bronzo Diletta Panarese (Accademia Olimpica Beneventana) e Liliana Sellitti (Posillipo).

Anche tra i giovanissimi l’Accademia Olimpica Beneventana vince con Antonio Di Domenico, che precede il compagno di sala Antonio Del Viscovo. Terzi Alessandro Ormanni (Posillipo) e Riccardo De Lerma di Benevento. Giada Cammarano (Giannone) si aggiudica la prova delle Giovanissime, precedendo le beneventane Sofia Luongo e Giulia Caporaso. Completa il podio Sofia Stridacchio (Nedo Nadi).

Tra i Maschietti Francesco Picca (Accademia Olimpica Beneventana) e Riccardo Natale (Club Scherma San Nicola) salgono sul terzo gradino del podio. Al primo posto l’Accademia Olimpica Beneventana con Arianna Catalano, che conquista anche il titolo tra le Bambine. È seconda la beneventana Elena Adriana Baldini e chiudono terze Caterina Di Transo e Ange Improta (Partenope). I più piccoli si sono sfidati nel torneo promozionale «Prime Lame Esordienti» per cominciare ad assaporare il gusto dell’agonismo.