Conto alla rovescia per il Campionato Mondiale Open Skiff in programma a Calasetta nell’arcipelago del Sulcis Sud Sardegna dal 10 al 17 luglio prossimi, con 234 atleti provenienti da oltre 10 paesi.

Un evento a cui parteciperanno i due forti team campani del Circolo Nautico Monte di Procida e della Lega Navale di Procida, accompagnati dai tecnici Antonio Russo e Stefano Caboni.

Per il Circolo Nautico Monte di Procida pronti a partire per Calassetta gli atleti U13 Valerio Improta, Marco Esposito, Irene Cozzolino, Juan De Nardo e gli U17 Christian Schupffer, Alessia Tiano , Lorenzo Ceriello ed il campione italiano in carica Manuel De Felice, mentre per la Lega Navale Italiana di Procida gli U13 Matteo Attolico e Michele Vincenzo Carabellese e gli U17 Emmanuel Spinelli, Nicola Costagliola di Fiore, Domenico Pio Schiano di Scioarro.

Per i due team il Comitato di Zona nella giornata di mercoledì 7 luglio ha organizzato un interessante incontro di aggiornamento sul regolamento di regata e sui principali aspetti normativi dell’evento mondiale.

L’incontro si è svolto presso la sede del Circolo Nautico Monte di Procida con la partecipazione dell’UdR Nazionale Marco Tosello che ha regalato ai giovani timonieri campani un’ importante occasione di formazione .

L’incontro è stato aperto dal Direttore Sportivo Zonale Maria Quarra, accolta da Alessandro Scotto di Carlo, direttore sportivo del Circolo Nautico Monte di Procida, che ha portato i saluti del Presidente Pasquale Scotto.