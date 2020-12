PalaRigopiano gialloblu. Coraggio, convinzione, cuore. Colpo esterno del Real San Giuseppe, che non sbaglia in Abruzzo. Colgono il terzo successo stagionale i ragazzi di Andrea Centonze con un risultato sempre più amico e ricorrente. Come già accaduto contro Cybertel Aniene e Feldi Eboli al PalaCercola, anche il Colormax Pescara viene superato alla stessa maniera. Per il club del presidente Antonio Massa il 4-2 è ormai di casa, anche nella sconfitta rimediata nel derby con la Sandro Abate Avellino.

Biancazzurri in vantaggio con Emanuele Ferraioli (1’59”), poi abile a capovolgere il parziale in 17” la formazione campana. Festeggia il 50esimo gol con i colori del San Giuseppe Leandro Moreira Chimanguinho, che mette pure in condizione di colpire Luiz Filipe Follador. Quarta rete per il pivot classe 1986 al secondo anno con il Real e assist per il suo compagno di squadra. Al riposo gli ospiti vanno sul 2-1 e con un cartellino giallo rimediato da Vinicius Duarte.

Nella ripresa Eric, ex Futsal Fuorigrotta, riporta il match sui binari dell’equilibrio (2-2). Duarte saluta i suoi anzitempo: espulso il capitano per somma di ammonizioni. Non si lasciano né intimorire nè distrarre, però, i gialloblu, tanto da prevalere nel finale con le realizzazioni di Portuga e, in maniera inaspettata, con il portiere Francesco Molitierno. Esordio felice in serie A del 18enne Riccardo Napolitano. Inizio di settimana perfetto per la compagine allenata da Centonze, tenuta a recuperare altri cinque incontri. Sulle ali dell'entusiamo il Real con il «Chimashow».

