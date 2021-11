Torna in pedana la scherma campana. A Casagiove brilla il talento di Andrea Triunfo. Lo spadista napoletano under 20 supera Adriano Parente 15-7. Derby in finale per il Club Schermistico Partenopeo, che monopolizza il podio anche con Manuel Velotti. Terzo posto condiviso insieme a Niccolò Intartaglia (Giannone Caserta). «Prima vittoria in questa nuova categoria», racconta soddisfatto il classe 2004.

«Rilassato, determinato, focalizzato sull'obiettivo e sicuro sin dal primo momento», spiega il figlio d’arte, che ha affrontato la fase a gironi con «molta leggerezza, senza pensare nè agli avversari, nè al parziale, né al risultato». Autostima e divertimento, utili ad archiviare il girone. «Quello che più mi é piaciuto di questa gara non é stata la tecnica, o delle stoccate in particolare, ma la mentalità con cui l'ho affrontata; paziente nei momenti più opportuni, costruendo una botta alla volta con calma e determinazione», osserva il figlio del past vicepresidente sportivo del Circolo Nautico Posillipo, Vincenzo Triunfo.

«Non pensavo a nulla che mi potesse distogliere dall'obiettivo, l'unica cosa che mi frullava in testa erano le soluzioni e le stoccate che dovevo mettere al mio avversario», afferma Andrea, che ha mostrato le sue doti agonistiche. Ha tirato «con intelligenza e leggerezza», dedicando il trionfo ai maestri e ai compagni di sala, che ogni giorno lo supportano da nove anni, aiutandolo a migliorare sempre di più.

Il Pala NewSystem ha ospitato le gare regionali di spada valide per la qualificazione alle prove nazionali Cadetti e Giovani. Nella categoria under 17 si è imposto Niccolò Intartaglia (Giannone Caserta) su Aristide Tonacci (Circolo Nautico Posillipo) con il punteggio di 15-4. Completano il podio Leonardo Pignatelli (Club Schermistico Partenopeo) e Daniel Paragliola (Club Scherma Misuraca). Nella prova di spada femminile, invece, ha avuto la meglio Anita Bernardo (Club Scherma Portici) su Rosa Alba Losito (Club Schermistico Partenopeo): 15-7. Terze ex aequo Mariachiara Bernardis (Circolo Nautico Posillipo) e Simona Mozzi (Club Scherma San Nicola). Nella categoria Giovani, vittoria di Giuseppina Saviani (Club Scherma San Nicola) su Gaia Leonelli (Circolo Nautico Posillipo): 15-13. Di bronzo le rossoverdi Raffaella Palomba ed Erica Ragone.

«Si sono conclusi al meglio i campionati regionali under 17 e under 20 di spada, validi per la qualificazione alle zonali, che si terranno a metà novembre a Terni, seconda tappa di avvicinamento ai campionati italiani», dichiara Aldo Cuomo, presidente Fis Campania. «E ancora una volta sono soddisfatto per il successo organizzativo e sportivo. L'organizzazione ormai rodata ha funzionato perfettamente, anche con le restrizioni legate al Coronavirus. Ringrazio ancora una volta il vicepresidente Fis regionale Vincenzo Agata per la preziosissima collaborazione e il responsabile Covid-19, Francesco De Curtis, che hanno permesso lo svolgimento della gara senza sbavature», prosegue Cuomo. «È stata una grande gioia anche come responsabile tecnico del Circolo Nautico Posillipo la conquista di due medaglie d'argento con Aristide Tonacci e Gaia Leonelli e i podi di Raffaella Palomba ed Erica Ragone, oltre a tanti altri piazzamenti in finale e tanti atleti qualificati per la prova di Terni».

A Casagiove in programma la prima prova regionale dei Giovanissimi (under 14) il 6 e 7 novembre. «Con 36 atleti e 24 atlete nella gara under 17 e under 20 siamo tra le primissime regioni d’Italia per numero di partecipanti qualificati alla prova di Terni. È importante per la Campania, soprattutto un segnale di ripresa incoraggiante. E il Posillipo ha dato un grosso contributo, essendo la società che ha portato il maggior numero di atleti alle due prove», conclude raggiante Cuomo.