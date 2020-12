Niente gara di SuperG, almeno per stamattina. La fitta nevicata e la nebbia sul tracciato della pista Stelvio di Bormio hanno portato gli organizzatori a decidere il rinvio a domani della gara di Coppa del mondo in programma per questa mattina. La giuria, insieme alla Fisi e a Infront hanno deciso di posticipare la gara per la sicurezza degli atleti. Il nuovo programma prevede quindi il superG maschile domani 29 dicembre e la discesa mercoledì 30 dicembre.

Nello slalom digante di Semmering, subito fuori nella prima manche Sofia Goggia mentre la migliore delle azzurre è Marta Bassino, seconda a 22 centesimi dalla leader Petra Vlhova che ha chiuso in testa con 1'02"15. Terza la svizzera Michelle Gisin, a 35 centesimi. Quarta Mikaela Shiffrin a 59. Solo ottava Federica Brignone. La seconda manche era in programma alle 13, ma è stata cancellata a causa delle condizioni meteo avverse.

