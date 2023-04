Antonella Fiordelisi, la story col cagnolino e la frecciatina agli ex vipponi: «Almeno tu ce l'hai...»

Antonella Fiordelisi continua ad essere protagonista sui social, nonostante, il Gf Vip sia ormai finito da una settimana. L'ex schermitrice, infatti, intrattiene i suoi follower con video, storie e foto che la ritraggono da sola oppure insieme al suo fidanzato Edoardo Donnamaria. La coppia ha deciso di passare la Pasqua all'insegna del relax e intanto Antonella non si risparmia qualche frecciatina.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno trascorrendo alcuni giorni in montagna, più precisamente a Bormio, dove tra un massaggio e l'altro si stanno rilassando. In una delle ultime storie che l'ex schermitrice ha pubblicato su Instagram accarezza il suo cagnolino e intanto lancia una frecciatina. Antonella, infatti, scrive: «Per chi ti dice che hai un brutto carattere... almeno ce l'hai amore», aggiungendo un cuore. L'ex gieffina potrebbe far riferimento ad alcuni episodi accaduti all'interno della casa? Molto spesso, Antonella si è ritrovata a discutere con gli altri concorrenti perché non condividevano le sue prese di posizione.

Nel frattempo la storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria procede a gonfie vele: i due sono sempre insieme e sui social sembrano essere davvero molto affiatati.