In acqua. C’è il via libera alla serie A1. Semaforo verde disposto dalla Fin con la nuova formula a gironi. Si ritorna finalmente in piscina sabato 7 novembre. Quattro raggruppamenti per la prima fase del campionato e gare di andata e ritorno. Si qualificano alla fase successiva le prime due classificate per le semifinali playoff. Aboliti gli spareggi, l’ultima retrocederà direttamente in A2.

Inserito nel gruppo D, il Posillipo (nella foto di Rosario Caramiello) di capitan Paride Saccoia affronterà alla Scandone la Florentia (alla Nannini il 12 dicembre il return match), poi Metanopoli il 21 novembre in Lombardia (a Fuorigrotta il 16 gennaio 2021), terza giornata alla Zanelli contro il Savona il 28 novembre (ritorno il 30 gennaio 2021).

Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno nel gruppo A con Iren Quinto e i campioni d’Italia della Pro Recco. Riposano il 7 novembre i giallorossi. Capitan Andrea Scotti Galletta e compagni saranno impegnati alla Simone Vitale con il Quinto il 21 novembre, trasferta in Liguria il 28 novembre.

Il Brescia del napoletano Vincenzo Renzuto Iodice con Roma Nuoto e Trieste a comporre il girone B. L’Ortigia degli ex posillipini Valentino Gallo e Simone Rossi contro Telimar Palermo e Lazio nel gruppo C.

Protocollo e tamponi. La Federnuoto ha annunciato che «sono in fase di aggiornamento la normativa del campionato, le linee guida e le misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive».

