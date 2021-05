Internazionali, Sonego elimina Rublev e vola in semifinale contro Djokovic

Incredibile impresa di Lorenzo Sonego, che nell'ultimo dei quattro quarti di finale si impone sul russo Andrej Rublev e si guadagna l'accesso alle semifinali del torneo "casalingo" contro Novak Djokovic. Anche l'italiano, come il serbo, è costretto a completare una problematica rimonta dopo essere andato sotto nel primo set. Nel secondo set produce un break al primo game, difendendolo a denti stretti fino al 6-4 finale, nel terzo invece lo guadagna "solo" nel quinto game, ma è un colpo di grazia per il tennista russo, che da lì in poi vincerà un solo game, perdendo la terza ripresa per 3-6. Storica prima semifinale in un torneo Masters 1000 per l'italiano originario di Torino, che si leverà anche la soddisfazione di giocare contro il tennista numero 1 al mondo Djokovic, che questo torneo lo ha già vinto 5 volte.

Semi-final for Sonego 👏 The 🇮🇹 stuns Andrey Rublev 3-6, 6-4, 6-3 to reach the final four in Rome. #IBI21 pic.twitter.com/8ntHuGRRIJ — ATP Tour (@atptour) May 15, 2021

È Novak Djokovic il terzo semifinali agli Internazionali Bnl d'Italia, e ci arriva dopo aver battuto il greco Stefanos Tsitsipas, in un match durato quasi tre ore e mezzo e sospeso due volte per pioggia nella giornata di ieri. Il serbo ha il gran merito di non demordere mai di fronte alla forza straripante del 22enne di Atene, anche quando nel terzo set si è ritrovato a dover recuperare non uno ma due break. SUl 5-4 per Tsitsipas, col greco a servire per il match,, Djokovic riprende le forme del numero uno al mondo, annulla il break e vince tre giochi consecutivi, assicurandosi così le semifinali, dove incontrerà appunto Lorenzo Sonego.