A Trecase la finale del torneo dell'Ordine architetti di Napoli

Si è concluso a Trecase, in provincia di Napoli, il “Torneo di Tennis Ordine Architetti” giunto all'ottava edizione.

L’Ordine degli architetti Ppc di Napoli e provincia ha avviato un progetto di crescita anche attraverso lo sport.

Nell’attesa di ripartire in autunno con un torneo interregionale di tennis sono stati premiati per il Tabellone Oro gli architetti: Manzo, Carillo, Balzano, Colucci; per il Tabellone Argento gli architetti Nappo, Comunale, Miranda, Russo.

A premiare gli architetti giunti in finale il presidente Leonardo Di Mauro e i consiglieri Cerbone e Marrazzo.