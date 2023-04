Tennis tavolo, doppia promozione per Mugnano: una squadra in B1 e l'altra in B2

Tennis tavolo, festa grande a Mugnano: il TT Galleria Mugnano ha festeggiato, infatti, la doppia promozione con le due compagini iscritte ai campionati.

Le due formazioni, nella prossima stagione, disputeranno i campionati nazionali di serie B2 e serie B1.

"La peculiarità di questo team vincente - spiega il direttore generale Ezio Micillo - è aver allestito un gruppo di atleti e dirigenti che, anno dopo anno, è cresciuto sempre più fino a realizzare i sogni che avevamo. Questo prestigioso risultato è importante per l'area nord di Napoli e per gli sport minori". La società festeggerà la doppia promozione con un evento, in programma sabato, presso la galleria del centro commerciale di Mugnano. Appassionati e semplici cittadini potranno assistere ad esibizioni di alto livello e sfidare i campioni di casa in un torneo amatoriale.