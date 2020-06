La Vela sta tornando lentamente ad essere protagonista grazie all’impegno della Federazione nel promuovere la Scuola Vela con progetti dedicati, sta coinvolgendo molti Circoli campani . Con il progetto Ritrova la Bussola che sarà oggetto delle giornate formative che la Zona ha organizzato il 15, 16 e 19 giugno per gli istruttori ed i responsabili delle scuole vela campane e con il prossimo Vela Day programmato nei giorni 26-27 e 28 giugno sono tante le occasioni per rendere sempre più forte il messaggio promozionale dell’offerta sportiva velica, quale migliore occasione per una ripartenza dello sport sicuro ed in piena sintonia con l’ambiente.



Il Vela Day 2020 vedrà impegnati 10 Circoli Campani che hanno aderito tra le province di Caserta, Napoli e Salerno con Centro Sport Campano, LNI Bacoli, Black Dolphin, Circolo Nautico Torre del Greco, Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata,LNI di Castellammare di Stabia, Compagnia della Vela di Salerno, Gli Amici del Mare di Eboli, Cilento a Vela di Marina di Camerota ed il Circolo Nautico SApri. Questi Circoli si ritroveranno presso il Centro Federale di Torre del Greco il prossimo 19 giugno per ricevere il materiale promozionale predisposto dalla Federazione Italiana Vela ed assemblato in un “Box Vela Day”, unitamente al “Box Scuola Vela”che sarà consegnato a tutti i 44 Circoli Campani. © RIPRODUZIONE RISERVATA