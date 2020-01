Brrutto ko interno per la Juve Caserta, che dopo la vittoria di sette giorni fa con Piacenza non riesce ad impensierire mai la leader del campionato Ravenna al Palamaggiò (67-85). Peccato perchè era una chance importante per scalare la classifica e inserirsi stabilmente tra le prime 8. Invece, come era già capitato in passato, i bianconeri hanno fatto un passo indietro dopo una vittoria. E ora sono decimi. Male soprattutto i due stranieri, Carlson e Allen, entrambi autori di soli 3 punti, veramente irriconoscibili, così come Hassan, che è in un momento molto difficile della sua stagione. Si salvano Turel, molto positivo (13) e Giuri, nonostante un 1/8 da tre ma autore di 21 punti con 12/13 al liberi e 10 falli subiti, oltre a 12 rimbalzi. Maluccio anche i lunghi Cusin e Paci. Primo quarto subito con Ravenna avanti, che chiude sul 13-18 la prima frazione, stesso trend nel secondo quarto e 28-39 all'intervallo. Nel terzo quarto ci si aspetta una riscossa e invece Caserta crolla, finendo a -22. Inutile il lieve recupero nell'ultimo quarto, ormai a partita finita. Domenica prossima per i casertani c'è il match non facile a Montegranaro, che è 2 punti sotto alla Juve in classifica. Ultimo aggiornamento: 20:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA