Danilo Gallinari scende in campo per contrastare il Coronavirus che, anche negli Stati Uniti, si sta diffondendo a grande velocità. Il giocatore italiano degli Oklahoma City Thunder ha deciso di donare kit e mascherine al dipartimento medico della contea di Oklahoma City. «Felice di collaborare con la contea di Oklahoma per mettere a disposizione tamponi per il Covid-19 - ha scritto l'azzurro su Twitter - e altro materiale sanitario per permettere a chi lotta in prima linea di avere più strumenti per la protezione personale. Restiamo a casa, mettiamoci al sicuro, insieme possiamo».



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Blessed to partner with <a href="https://twitter.com/okchealth?ref_src=twsrc%5Etfw">@okchealth</a> to bring more Covid-19 testing kits and personal protective equipment to those on the frontlines. Stay home, stay safe and together we can <a href="https://twitter.com/hashtag/beatthevirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#beatthevirus</a></p>— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) <a href="https://twitter.com/gallinari8888/status/1243608507368210433?ref_src=twsrc%5Etfw">March 27, 2020</a></blockquote>