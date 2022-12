Germani Brescia-Gevi Napoli, Buscaglia prova il colpaccio senza Johnson

Ha un'altra chance consistente la Gevi Napoli, che domani alle 17 (tv su Eleven) andrà a Brescia per una trasferta-bis, dopo l'occasione persa a Tortona, quando aveva la partita in pugno. Con 3 vittorie e 5 sconfitte, la squadra di Buscaglia deve provare a risollevarsi per evitare di restare nelle zone basse della classifica.

La Germani Brescia di coach Magro, che era data nella scorsa stagione tra le candidate alla lotta per la salvezza, aveva poi ribaltato ogni pronostico ritrovandosi a fine regular season quasi in cima alla classifica dello scorso campionato, solo dietro alle superbig Milano e Bologna. Stavolta però la squadra lombarda, che aveva già perso a fine stagione Naz Mitrou-Long volato a Milano, si ritrova oggi in campo senza un altro dei suoi big, John Petrucelli, giocatore che difende alla morte ma che è anche grande tiratore, fermato da una frattura da stress. Altro assente pesante il play Troy Caupain: Napoli si ritrova dunque a disposizione davvero una grande occasione per strappare due punti d’oro in trasferta. Mancherà però ancora Robert Johnson, che non ha recuperato, e c'è Devin Davis non al 100%.

«È la seconda trasferta di fila e il secondo impegno difficile in casa di una squadra di grande livello – sostiene Maurizio Buscaglia - Brescia è una formazione completa, lunga, che sta facendo bene nonostante assenze importanti. La Germani ha un’identità precisa, gioca di squadra esaltando le caratteristiche offensive dei suoi giocatori, in primis Amedeo Della Valle. Noi vogliamo cercare di continuare a mantenere alto il livello di concentrazione, ed attenzione ai dettagli. C’è la volontà di competere».