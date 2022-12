Gevi: Buscaglia, squalifica di un turno ma sarà sostituita con un'ammenda

Un turno di squalifica sostituito con un'ammenda di 3mila euro per Maurizio Buscaglia, il coach della Gevi Napoli che ieri era stato espulso nel terzo quarto della partita persa 95-72 a Brescia contro la Germani.

Squalifica arrivata per "per comportamento protestatario, irriguardoso ed offensivo, nei confronti degli arbitri; fatto che ne comportava l'espulsione". Sabato prossimo anticipo di campionato per la Gevi che ospiterà Trento al Palabarbuto.