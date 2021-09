Gevi contro Treviso in Supercoppa: al Palabarbuto con il Green Pass

Ecco il primo impegno ufficiale stagionale per la Gevi Napoli (nella foto Lombardi, McDuffie e Uglietti). Domani sera, venerdì 3, alle 21 al Palabarbuto match d'esordio della Supercoppa tra gli azzurri e la Nutribullet Treviso. Gara difficile, contro una squadra già parecchio rodata, che sta lavorando già da un mese per il Qualification Round di Champions League e che arriva da un brillante precampionato. Max Menetti, il coach trevigiano alla vigilia: "Con Napoli incontriamo una falsa neopromossa a tutti gli effetti. Gli stranieri che hanno e i giocatori italiani con esperienza di A, fanno sì che sia una squadra tutt'altro che neopromossa".

La squadra partenopea è stata inserita nel girone C con la Nutribullet Treviso e la Germani Brescia.

Le squadre si affronteranno in gara di andata e ritorno. Dopo la gara di domani, Napoli affronterà le due avversarie in trasferta, il 9 e l'11 settembre, prima di ospitare la Germani Brescia il 13 settembre alle 18. Sarà possibile assistere alla partita solo con il Green Pass e prosegue la vendita dei biglietti su Vivaticket e sono disponibili sia i biglietti per le singole gare, sia i mini-abbonamenti per entrambe le sfide. Abbonamento per 2 gare in curva e tribuna laterale, 20 euro, ridotto 15. In tribuna centrale 25 euro, ridotto 20. Biglietto per la singola partita, curva e tribuna laterale 15 euro, ridotto 12, tribuna centrale 18, ridotto 15.

Come da normative nazionali anti-covid, l’accesso al PalaBarbuto sarà possibile solo attraverso il green-pass che dovrà essere mostrato all’ingresso insieme ad un documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo. La Farmacia San Ciro, partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, Via De Sivo 1, Napoli, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto per la partita. I test saranno effettuati oggi, 2 settembre, dalle ore 17 alle ore 20. All’interno del PalaBarbuto è obbligatorio l’uso della mascherina.