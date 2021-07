Gevi Napoli, tutti a cena per festeggiare la serie A

Festa di dirigenti, tecnici e atleti della Gevi Napoli per celebrare il ritorno nella serie A di basket dopo tredici anni. Appuntamento da Mimì alla Ferrovia dove il presidente Federico Grassi e il team saranno accolti dai proprietari Giugliano, da sempre vicini al mondo dello sport. La Gevi Napoli è risalita in serie A dopo quattro finali playoff contro Udine, vincendo domenica 27 giugno l'ultima gara in Friuli.