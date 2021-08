Gevi, per il play c'è il talento Velicka: è alla Summer League con i Celtics

L'ultimo nome per ciò che riguarda il play da affiancare a Mayo, è quello di Arnas Velicka (1.95, 21 anni), nazionale lituano nativo di Kaunas che nell'ultima stagione si è diviso tra Francia e Germania e che precedentemente aveva giocato in Estoia e Lituania. Per lui un settore giovanile prestigioso a Barcellona e una chiamata recentissima alla Summer League con i Boston Celtics. Giocatore di grande talento, classe 1999, gioca con una naturalezza straordinaria ed è dotato di ottimo tiro. Trattativa in corso e ci sono chances di chiusura. Intanto stamattina al PalaBarbuto prima seduta di allenamento della squadra. Guidati da coach Sacripanti, e dal suo staff tecnico, Andrea Zerini, Lorenzo Uglietti, Pierpaolo Marini, Eric Lombardi, insieme ai giovani Cannavina, Coralic, Grassi, Matera e Sinagra, hanno iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di A. Da quest'oggi la squadra sarà impegnata, per questa prima fase di precampionato, in doppie sedute d'allenamento con la parte fisica guidata dal preparatore atletico Giacomo Sorrentino. Nei prossimi giorni sono previsti gli arrivi in città dei nuovi acquisti Frank Elegar, Markis McDuffie. Jordan Parks pure è atteso a breve mentre Mayo ha un caso di positività in famiglia e arriverà leggermente in ritardo. Così come Jason Rich, che ha problemi di tempi burocratici per il visto.