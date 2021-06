Gevi Napoli, date e orari della semifinale e facilitazioni per i tamponi ai tifosi

A meno 2 dalla semifinale playoff (nella foto Chris Burns), ecco date ed orari dello scontro Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara. Il calendario della serie prevede gara 1,domenica 6, ore 19 al PalaBarbuto, gara 2 martedi 8, ore 20,30 sempre PalaBarbuto, gara 3, venerdi 11 ore 19 a Ferrara, (diretta MS Channel) Eventuale gara 4 domenica 13 ore 20,45 a Ferrara, Ev. gara 5 mercoledi 16 ore 20,45 PalaBarbuto.

I biglietti per Gara 1 sono acquistabili sul sito www.etes.it al costo di 25 euro, settore unico. Per entrare al PalaBarbuto sarà necessario esibire certificato di vaccinazione, anche la sola prima dose, di guarigione Covid avvenuta negli ultimi sei mesi o tampone con esito negativo. E a proposito di tampone, la società azzurra comunica che alla Farmacia San Ciro, dottore Guerra, in via De Sivo 1, sarà possibile effettuare il tampone antigenico al prezzo di 10 euro. Per poter usufruire della promozione è però necessario l’acquisto del biglietto di Gara 1. Da oggi ci si potrà prenotare inviando un whatsapp al 3450709730 e attendere la conferma di prenotazione. I tamponi si effettueranno domani, sabato 5, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. In farmacia si dovrà mostrare il biglietto della gara. La risposta del tampone si avrà entro la giornata su whatsapp.