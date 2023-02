Gevi Napoli, risolto il contratto con Devin Davis ma Wimbush non è ancora pronto

Addio a Devin Davis. Con l'arrivo di Wimbush era chiaro che sarebbe stato lui a lasciare la Gevi ma in realtà non si è trattato di una scelta tecnica, ma di un problema disciplinare come è evidenziato nel secco comunicato del club. «La Gevi Napoli Basket, dopo averlo sospeso dalla squadra per gravi motivi disciplinari, comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Devin Davis».

Il problema è sorto con coach Pancotto, una frattura insanabile tra i due che ha determinato il provvedimento. Ora si aspetta Wimbush ma non arriverà in tempo per la partita di domani a Treviso, che quindi verrà gioata con un americano in meno.