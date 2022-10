Gevi Napoli-Reggio Emilia 73-67, Williams cancella lo zero in classifica

Esce dall'incubo la Gevi Napoli e cancella lo zero in classifica battendo Reggio Emilia al termine di una partita rapsodica, in cui c'è stato il solito calo nel terzo quarto e il riavvicinamento pericoloso degli avversari. Ma Reggio Emilia per fortuna della Gevi non è Bologna e così gli azzurri, che hanno giocato con grande intensità, hanno potuto festeggiare a fine partita assieme ai duemila presenti. Finale 73-67. Michineau (14), Williams (15 e 8 rimbalzi) e Howard (13) i migliori, ma ottimi Zerini e Uglietti (nella foto di Luca Olivetti), agenti speciali difensivi. La Gevi tornerà in campo domenica prossima, 23 ottobre, alle ore 18,30 sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro e di sicuro c'è da lavorare sodo per evitare questi black out nel terzo quarto che rischiano di vanificare qualsiasi sforzo.

Così coach Maurizio Buscaglia a fine gara: «Siamo contenti della vittoria. Dopo le prime due partite è stato davvero importante centrare questo successo. Abbiamo incanalato la gara nella maniera che volevamo riuscendo ad allungare di nuovo anche quando i nostri avversari sono tornati a contatto. La difesa questa volta non ha ceduto. Agravanis ha fatto una straordinaria partita difensiva, con Zerini ed Uglietti, nonostante abbia vissuto una settimana difficile fisicamente. Oggi eravamo per la prima volta al completo, servirà ovviamente del tempo per trovare il giusto equilibrio. La squadra ha voluto questa vittoria».