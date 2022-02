Gevi rincorre Venezia ma finisce ko, superVitali e McDuffie non bastano

Contro una squadrona come Venezia, che si sta ritrovando e che scalerà la classifica, ci sta di perdere. Ma può far rabbia arrendersi dopo aver rincorso per tutta la gara e aver acciuffato gli avversari negli ultimi giri di lancetta. Esattamente come fece Venezia con Napoli all'andata, . E invece anche stavolta sono stati gli azzurri ad alzare la bandiera bianca. La squadra ha avuto un Rich da incubo (0/10 al tiro), un Velicka da 4 in pagella (0/5) non ha avuto alcun apporto dai lunghi, con Lynch impalpabile e poco utilizzato e Zerini in serata nera. Ora pare arrivi dalla Fortitudo un altro rinforzo, Leonardo Totè, giovane gigante italiano di 2,11, convocato con l’Italia dal ct Sacchetti. Un innesto importante ed essenziale. Grande partita di McDuffie (nella foto) (26), ottimo Parks (21) eccellente Luca Vitali (13 punti e 6 assist), che è già diventato il leader della squadra e cui bisogna affidarsi totalmente in questa seconda parte di stagione. Ora c’è la sosta della nazionale, prossima gara il 6 marzo a Bologna contro la Virtus.

Sacripanti nel dopo gara: “Sapevamo che dopo una sosta cosi lunga sarebbe stata una partita con alti e bassi. Non si può pensare di vincere sbagliando tanti tiri aperti. Mi ha dato molto fastidio vedere alcuni momenti di sufficienza in difesa. Credo che abbiamo interpretato la partita discretamente ma, in determinate situazioni, non abbiamo segnato ed abbiamo subito troppo. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato un quintetto che ci ha permesso di organizzare una buona difesa ma abbiamo pagato due-tre errori risultati poi decisivi. E’ una sconfitta che mi da tanto dispiacere, meritavamo forse di più ma è evidente che abbiamo momenti di poca lucidità.”