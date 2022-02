Gevi under 20 ai playoff Lega Europea: battuto il Vienna United in Slovacchia

La Gevi Napoli Basket Academy under 20 si è qualificata ai play off della fase finale della EYBL (european youth basketball league) grazie all'immediato riscatto nell'ultima gara della seconda tappa del campionato europeo che si sta svolgendo a Levice in Slovacchia. La squadra, allenata da coach Scotto di Luzio, ha largamente stamattina superato il Vienna United 82-43 ( Cannavina 24, Stendardo 21). Bilancio dunque in perfetta parità nelle quattro gare disputate, con due vittorie ottenute, ed altrettante sconfitte. Grazie al primo posto ottenuto nella prima tappa della manifestazione dell' European Youth Basketball League, che si era disputata a Cluj in Romania, la Gevi Napoli Basket riesce a qualificarsi ai play off della fase finale della prestigiosa manifestazione giovanile.

Al termine delle gare disputate in Slovacchia, Flavio Cannavina è stato nominato MVP della squadra partenopea.

Con la giornata di oggi si è chiusa dunque l'esperienza napoletana della squadra under 20 nel prestigioso evento internazionale. Uno straordinario ulteriore passo avanti per la Gevi Napoli Basket che conferma, ancora una volta, l'importanza del settore giovanile per il percorso di crescita della società.