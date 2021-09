Monaldi trascina la Givova Scafati, battuta l'Eurobasket in amichevole

L'ex Gevi Napoli, Diego Monaldi, subito protagonista in maglia Scafati. Il play è stato il migliore in campo in queste prime amichevoli di stagioni, mettendo a segno bottini importanti. Al PalAvenali di Roma gli scafatesi hanno affrontato l’Atlante EuroBasket, una sfida disputata con la modalità dell’azzeramento del punteggio al termine di ciascun quarto di gioco. Alla fine vittoria della compagine gialloblù col punteggio finale di 60-73 contro una delle squadre più accreditate del campionato di A2. Coach Alessandro Rossi:

«Sapevamo di venire a giocare una partita vera al PalAvenali, contro una squadra che ha caratteristiche ben precise, dotata di grande energia. Nei primi due quarti abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo, soprattutto nel secondo, quando abbiamo sciupato in pochi minuti il buon lavoro fatto fino a quel momento. Nel terzo e quarto periodo abbiamo invece avuto un diverso grado di attenzione, ci siamo adeguati alle situazioni tattiche avversarie. Tra le tante cose su cui lavorare, ho tratto comunque indicazioni positive, ho visto un gruppo che ha lavorato bene, con atteggiamento positivo. Parravicini ha tempi di recupero non chiarissimi, anche se non lunghi, ecco perché la società ha aggregato agli allenamenti Costa, che ci darà una mano in questa fase. Clarke è arrivato da pochi giorni e con lui faremo un percorso di graduale inserimento».

Il tabellino:

Atlante Eurobasket Roma – Givova Scafati 60-73 (16-15, 24-23, 9-18, 11-17) Atlante Eurobasket Roma: Leonetti, Quarta, Santini 8, Hill 9, Fanti, Viglianisi 1, Cicchetti 14, Pepe 9, Tomasello 9, Schina, Davis 10. All.: Pilot. Ass. All.: Crosariol, Zanchi. Givova Scafati: Cucci 13, Ambrosin 9, Ikangi 6, Costa, De Laurentiis 2, Monaldi 18, Daniel 12, Rossato 12, Raucci 1.