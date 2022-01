Givova Scafati fuori dall'incubo Covid: tamponi negativi, si torna in palestra

Covid rientrato per la Givova Scafati (nella foto Ed Daniel). Il club ha reso noto che sono stati eseguiti oggi i tamponi per tutti i propri tesserati, compresi coloro che erano in isolamento per accertata positività. Gli esiti dei tamponi sono stati negativi per tutti. Pertanto, eseguite le visite mediche di rito l’intero gruppo squadra sarà al lavoro già nel pomeriggio per preparare la sfida prevista per domenica prossima, 23 gennaio, alle 18 al PalaMangano, contro la Next Nardò.

Dopo l'interruzione del campionato di A2, la squadra allenata da Alessandro Rossi sarebbe dovuta scendere in campo ieri contro Latina. Ma il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro la scorsa settimana aveva deciso vista la situazione in casa gialloblù per il rinvio al giorno 9 febbraio alle ore 20 della gara valevole per la tredicesima giornata di A2.