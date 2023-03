Scafati in trasferta contro Milano: battesimo di fuoco per Sacripanti

Torna il campionato dopo due settimane di stop per le Final Eight di Coppa Italia e per le gare della Nazionale Italiana. Ventesima giornata con la Givova Scafati attesa da un impegno quasi proibitivo a Milano contro l'EA7 Emporio Armani Milano, (domenica ore 16,30).

Battesimo di fuoco per il neo allenatore gialloblù Pino Sacripanti, che comincerà quindi la sua avventura sulla panchina scafatese nell’incontro forse più complicato tra quelli in calendario ancora da disputare. Potrà disporre della rosa al completo, che ai suoi ordini si è allenata con assiduità negli ultimi quindici giorni, recuperando energie, morale e ritrovando una buona condizione fisica. La formazione di casa, che all’andata riuscì ad imporsi 66-75 sul parquet del PalaBarbuto di Napoli (quand’era ancora indisponibile il PalaMangano), è reduce dalle fatiche di Eurolega.

Il playmaker Clevin Hannah: «Stiamo migliorando tanto, sia dal punto di vista fisico che mentale e la lunga sosta del campionato ci ha aiutato molto, anche per recuperare le energie, così da poter chiudere forte la stagione. Coach Sacripanti è entrato subito in sintonia con la squadra, è un allenatore esperto, che conosce bene il campionato e i suoi protagonisti, quindi siamo ottimisti e fiduciosi di disputare un finale di campionato in crescendo. Domenica affrontiamo una squadra molto profonda e talentuosa come Milano. Conosco molti dei nostri prossimi avversari e posso dire che sono davvero forti e duri da affrontare. Siamo attesi da una sfida difficile, ma siamo pronti e fiduciosi: daremo il massimo per giocarci fino alla fine le nostre chance di vittoria».