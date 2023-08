Jaworski: «Lavoro sul tiro per diventare come Penberthy»

E’ parso il più emozionato, Justin Jaworski. La guardia della Gevi, felice come una pasqua per la sua esperienza napoletana, è incappato in una giornata difficile al tiro nell’allenamento aperto al pubblico. Erano alla fine in 300/400, gli spettatori presenti in tribuna. Un gran bel colpo d’occhio. E lui ha sofferto l’impatto. Ma andrà rivalutato a breve, di sicuro ha grande confidenza nel suo tiro e questo è prerogativa dei cecchini. La riprova venerdì nella prima amichevole a Roma con la Luiss. «Questi primi 10 giorni a Napoli sono stati bellissimi. La città mi piace, e anche la gente. Abbiamo lavorato duro, due allenamenti al giorno, parte fisica e parte tecnica, e sto già abbastanza in forma. La squadra è forte, ho molta fiducia».

Nei giorni precedenti l’annuncio del suo ingaggio, “Jawo” aveva postato un video su Instagram in cui tirava da 3 punti indossando la maglia del Napoli di Dries Mertens. «Un mio amico in Usa è simpatizzante del Napoli, aveva acquistato via web una maglia ufficiale di Mertens e essendo nata la possibilità di venire qui a giocare, ho fatto qualche tiro con quella t-shirt.

Poi però l’ho cancellato, perchè cominciavano ad arrivare messaggi e commenti di tifosi che volevano conferme. E io non potevo darne in quel momento».

Riguardo le sue caratteristiche tecniche che possono ricordare, (fatte le dovute proporzioni), quelle di Mike Penberthy, Jaworski dice: «Non lo conosco personalmente, ma so che è stato un grande giocatore, prima ai Lakers poi qui a Napoli. Io lavoro molto sul tiro per migliorarlo sempre e spero di potergli assomigliare sempre più. Ma attenzione, non sono solo un tiratore da 3 punti. A me piace anche l’arresto e tiro perimetrale o a centro area e spero di poter presto far vedere queste mie peculiarità».